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Kapkaççılara ‘Çekirge’ operasyonu, 12 şüpheli tutuklandı

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#Diyarbakır#Kapkaç#Operasyon
Kapkaççılara ‘Çekirge’ operasyonu, 12 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 09:17

Diyarbakır’da, polis ekiplerinin kapkaç yapan şüphelilere yönelik düzenlediği ‘Çekirge’ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

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 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kapkaççılara ‘Çekirge’ operasyonu, 12 şüpheli tutuklandı

Çalışmada, elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘çekirge’ isimli operasyon düzenlendi.

POLİSLER BÖYLE YAKALADI

 Operasyonda pazarcı ve simitçi gibi davranan polis ekipleri, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakaladı.

Kapkaççılara ‘Çekirge’ operasyonu, 12 şüpheli tutuklandı

 

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Operasyonda, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. de evine yapılan baskında tavan arasında saklanırken yakalandı. 12 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#Kapkaç#Operasyon

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