Kapkaççı kaçamadı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç yapan kişiyi Kınalı Keklik Sokak’ta gördü. Çalışmalarını bu sokakta yoğunlaştıran ekipler, adının Yasin Beyhan (20) olduğu anlaşılan kapkaççıyı düzenlediği operasyonla yakaladı. Beyhan’ın 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yasin Beyhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







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