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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Kapkaççı 185 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

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Kapkaççı 185 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, özellikle yaşlı kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan S.L. (27), polisin 185 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Kapkaç anlarının kameralarına yansıdığı S.L.’nin, 10 farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Çorlu’nun değişik mahallelerinde, son 5 gün içinde 5 yaşlı kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaççılık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. 185 güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan ekipler, 2 bin saatlik görüntüleri tek tek inceledi. Görüntülerde kapkaç şüphelisinin, özellikle yaşlı kadınlar yürürken yanlarına yaklaştığı ve çantalarını kapıp, kaçtığı anları yer aldı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin S.L. olduğunu belirleyip, saklandığı metruk eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada çalıntı yüzük ele geçirilen S.L.’nin 10 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

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