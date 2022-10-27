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Kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

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#İstanbul#Arnavutköy#Kapkaç
Kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 11:05

İstanbul Arnavutköy'de 3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden Ömer Faruk Y. (20), polisten kaçarken kuyuya düştü. İtfaiye yardımıyla kuyudan çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Cumartesi günü Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Önce Körfez Sokak'ta A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 kişi aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı. Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y., bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Şüphelinin düştüğünü gören polis diğerlerini kovalamayı bırakıp düşen kişinin yardımına gitti. İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisi görünce yardım istedi.

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Kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı. Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

Kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

İFADEDE İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti.

Olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.ye ait çanta boş bir arazide bulundu. Polis çantayı sahibine teslim ederken firari şüpheliler Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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#İstanbul#Arnavutköy#Kapkaç

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