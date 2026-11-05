×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapıyı tekmeledi, saatlerce gitmedi: Sultangazi'de kadın çalışanların sopalı nöbeti kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Pastane#Kadın Çalışanlar
Kapıyı tekmeledi, saatlerce gitmedi: Sultangazide kadın çalışanların sopalı nöbeti kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 12:38

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir pastaneye dadanan kimliği belirsiz şahıs, sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerinin kapısında bekleyerek içeri girmeye çalıştı. Gülerek kapıyı tekmeleyen ve içeri girmeye çalışan kişiye karşı kapıyı kilitli tutan kadın çalışanlar, ellerindeki sopalarla yardım gelene kadar iş yerinde mahsur kaldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 06.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen bir kişi, sergilediği tuhaf hareketlerle çalışanları tedirgin etti.

Kapıyı tekmeledi, saatlerce gitmedi: Sultangazide kadın çalışanların sopalı nöbeti kamerada

Bunun üzerine kişinin içeri girmesinden endişe eden çalışanlar kapıyı kilitledi. Zaman zaman gülen kişinin içeri girmesini engellemek isteyen 2 çalışan kapıyı tutmaya devam etti. Kendilerini korumak amacıyla ellerindeki sopayla bir süre daha bekleyen çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Kapıyı tekmeledi, saatlerce gitmedi: Sultangazide kadın çalışanların sopalı nöbeti kamerada

'KİMSE DE YARDIM ETMİYOR'

Görüntülerde kadın pastane çalışanının "Bakın sopayla duruyoruz şu an. Böyle bir adam. Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı. Tipi de bu şekilde kapıdan gitmiyor bu adam. Kimse de yardım etmiyor " şeklinde konuştuğu anlar görülüyor.

Gözden KaçmasınYanlış tedavi sanatçının hayatını kararttı Özel hastaneye dava açtı... Mesleğini icra edemez hale geldi, pazarda satıcılık yapıyorYanlış tedavi sanatçının hayatını kararttı! Özel hastaneye dava açtı... Mesleğini icra edemez hale geldi, pazarda satıcılık yapıyorHaberi görüntüle

Bu sırada ne olduğu anlaşılmayan sözler söyleyen kişi ise zaman zaman gülerek kapının önünde beklemeye devam ediyor. Bekleyen kişinin zaman zaman pastane kapısına tekme atıtğı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kamera görüntülerinde pastane çalışanı diğer kadının "Saat 19.30. Bu adam sabahın 05.00'inden beri burada" dediği de duyuluyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Pastane#Kadın Çalışanlar

BAKMADAN GEÇME!