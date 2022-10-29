Kapıyı levyeyle kırıp iş yerine girdiler: O anlar kamerada

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Olay, 25 Ekim Salı günü gece saatlerinde Marmara Mahallesi'ndeki gayrimenkul danışmanlık hizmeti veren bir iş yerinde meydana geldi. 5 şüpheli otomobille geldikleri iş yerinin önünde durdu. Otomobilden inen 4 şüpheli iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri elindeki levye kapıyı kırdı. İçeri giren şüpheliler, iş yerindeki çanta, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çaldı.

"ORTALAMA 100 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Özgür Emre Tomak, "3 gün önce gece 03.00 sıralarında bir anda telefonumun alarmı çaldı. Ben de güvenlik kameralarına girdim baktım. O sırada odamızın içine girmişlerdi. Kapıda normalde asmalı kilitler var onları açmışlar, alarm çalmış ilk zamanda panik yapmışlar daha sonrasında kapıyı zorlayarak girip değerli eşyalarımızı çaldılar. Laptop vardı onu çaldılar, para sayma makinesini ve çanta vardı. Çantanın içinde saat vardı, cüzdan vardı ve değerli eşyaları vardı. Ortalama 100 bin lira zararımız var. 5 kişiler bir tanesi araçta bekliyor, diğer geri kalan 4 kişi içeriye saldırıyor. Kapıyı levye ile kırmışlar. Şikayetçi olduk." dedi.

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5 kişinin geldiği, 4 kişinin içeri girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geldikleri kapının önünde bekledikleri, daha sonra levye ile kilitleri kırmaya çalıştığı, ardından kırdıkları kapıdan içeri girdikleri ve içeride değerli eşyaları aldıkları görülüyor.