Kapıyı cinayete kapattı

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Amasya Merzifon’da önceki gün 18.00 sıralarında bir evden gelen bağrışma sesleri üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Saliha K. (59), olay yerine gelen polis ekiplerine aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikâyetçi olmadığını söyledi. Binadan ayrılmak üzere olan polis ekipleri, yeniden tartışma sesleri duyunca daireye geri döndü. Ekipler, bu kez kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kapının açılmasının ardından, evde Saliha K.’nin oğlu Murat K. tarafından bıçaklandığı görüldü. Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat K.’nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Murat K.’nin 7’si ‘uyuşturucu’ suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.