Kapıyı açsalar da kaçmam

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Beykoz Belediyesi’ndeki ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç örgütü kurma’ iddialarına ilişkin davada, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Alaattin Köseler, 425 gündür Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Davanın siyasi olduğunu savunan Köseler, “Onurlu insan kaçmaz. Silivri hapishanesinden kapıyı açsalar kaçmam, siz karar vermedikten sonra. Beykoz halkının sandıktaki iradesine çöküldü” diyerek beraatini talep etti. Diğer tutuklu sanık Veli Gümüş de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

​5 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı bilirkişi raporunun beklenmesi için 5 Haziran’a erteledi.

67 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan fezlekede ‘örgüt kurucusu’ olmakla suçlanan Alaattin Köseler hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ gibi suçlardan 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

 

 

