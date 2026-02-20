Kapıyı açan vatandaş şok oldu: Tuvalette uyurken buldular

Haberin Devamı

Olay, Büyükcami Mahallesi'nde belediyeye ait katlı otoparkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Erdoğan H. isimli şahıs, kalacak yer bulamayınca otoparkın tuvaletinde yatmaya başladı.

Tuvaleti kullanmak üzere içeri giren bir vatandaş, Erdoğan H.'yi hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan H.'nin uyuduğu tespit edildi. Şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Erdoğan H.'nin yaklaşık 3 hafta önce de kalacak yer bulamadığı için 3 katlı bir binaya balkondan girerek iki gün boyunca içeride yaşadığı öğrenildi.