Kapıya, dolaba çarpıyorsanız dikkat: Sinsi hastalık kör edebilir

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Prof. Dr. Tekin Yaşar, annesi de glokom hastalığı geçirmiş bir doktor. Glokom ile özel olarak ilgilenmesinde bunun da etkisi olduğunu söylüyor. Dünya Glokom Haftası’nda Prof. Dr. Yaşar, asistan hekimler ile birlikte iki özel etkinlik yapmış; Karanlıkta Yemek ve Karanlıkta Diyalog.

KARANLIKTA YEMEK

Prof. Dr. Yaşar, “Amacımız asistan hekimlerin tamamen görme kaybı yaşayan hastalarla empati kurabilmesi. Bazı asistan arkadaşlarımız son anda girmekten vazgeçti, bir kızımız çıkışta hüngür hüngür ağladı. Tam karanlığa gömülmek çok ürkütücü bir deneyim. Hepimiz için çok sarsıcı bir deneyimdi. Biz işin içinde olduğumuz halde gerçek görme engellilerin hayatının ne kadar zor olduğunu ve onların hayatını kolaylaştıracak şeyleri yapmadığınızı fark ediyorsunuz. Hayatta elimizde olanların kıymetini bilmediğinizi fark ediyorsunuz” dedi.

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BELİRTİ VERMİYOR

Dünya Glokom Birliği’nin her yıl mart ayının ikinci haftasında farkındalık etkinlikleri düzenlediğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar sözlerine şöyle devam etti: “Glokom çok geniş bir hastalık grubu. Bebeklerde görülen formu da var. Bu kalıtımsal bir türü. Glokom krizi dediğimiz, ağrı ile gelen bir formu var. Onda da ağrı olduğu için yine hekime geliniyor ve teşhis konuluyor. Bizim üzerinde durduğumuz açık açılı dediğimiz form. Türkiye nüfusuna oranladığımızda 1.5 milyon civarı hasta olduğu öngörülüyor. Ancak bunların 3’te 1’i kayıtlı. Çabamız bu kayıp bir milyonu doktora getirmek. Açık açılı glokom, sinsi seyirli ve bir belirti vermiyor. Görme alanında kayıp başlıyor. Yani görmede bir azalma yok ama mesela diyelim sağ tarafta bir kayıp oluyor o zaman kapıya, dolaba çarpmaya başlıyor insanlar. Burada yapabildiğimiz kalan görmeyi korumak. O yüzden doktora erken başvurmak çok önemli. Kaybedilen görme de geri dönüşümsüz.”

DÜNYADA 70 MİLYON HASTA VAR

- 40 yaşın üzerinde görülme olasılığı yüzde 2.

- Dünyada 70 milyon kişide glokom yani göz tansiyonu görülüyor.

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- Dünyada 6.5 milyon kişi glokom nedeniyle görme yetisini kaybetmiş durumda. Bu sayı toplam körlüklerin yüzde 13.5’ini oluşturuyor.

- Türkiye’de glokom görülme sıklığı yüzde 3 ila 3.5 arasında.

- Türkiye’de tanısı koyulmuş hasta sayısı 500 bin civarında. 1 milyon insanın ise hastalığından habersiz olduğu düşünülüyor.