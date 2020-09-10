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Kapitone nedir, nelerde kullanılır? Kapitone kumaş hakkında bilgiler
Kapitone, modayı yakından takip edenlerin bildiği bir terim. Döşeme, dış giyim ya da aksesuarlarda görülen kapitone, yatak örtüsü, ceket, uyku tulumu, yelek gibi nesnelerde de karşımıza çıkmaktadır. Peki, kapitone nedir, nelerde kullanılır? İşte kapitone kumaş hakkında bilgiler...
Kapitone, döşemelik ya da giyim eşyası yapımında kullanılan, içi pamuk ya da yün vatkayla doldurularak kareler halinde dikilmiş kumaştır. Kapitone işi hemen hemen her kumaş türüyle yapılabilir. Kapitone tek parça olabileceği gibi baklava, kare, üçgen gibi geometrik şekillerde de dikilebilir.
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