Kapitone nedir, nelerde kullanılır? Kapitone kumaş hakkında bilgiler

Kapitone, döşemelik ya da giyim eşyası yapımında kullanılan, içi pamuk ya da yün vatkayla doldurularak kareler halinde dikilmiş kumaştır. Kapitone işi hemen hemen her kumaş türüyle yapılabilir. Kapitone tek parça olabileceği gibi baklava, kare, üçgen gibi geometrik şekillerde de dikilebilir.