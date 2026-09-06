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Kapısı açık nakliye kamyonetinin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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#Diyarbakır#Nakliye Kamyonu#Güvenlik Riski
Kapısı açık nakliye kamyonetinin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 16:40

Diyarbakır’da kapalı kasa bir nakliye kamyonetinin arkasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan çok sayıda kişi faciaya davetiye çıkardı. Kamyonetin bir kapısı açık şekilde ilerlediği ve yolcuların bir kısmının ayakta, bir kısmının ise oturarak seyahat ettiği o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Elazığ Yolu Seyrantepe Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. 07 CCF 890 plakalı kapalı kasa nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptığı görüldü.

Kapısı açık nakliye kamyonetinin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kapısı açık kamyonetin kasasındaki bazı kişilerin ayakta, bazılarının ise oturarak seyahat ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.

Kapısı açık nakliye kamyonetinin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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#Diyarbakır#Nakliye Kamyonu#Güvenlik Riski

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