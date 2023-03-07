Kapısı açık minibüsten kucağında çocukla yola düşen kadın kamerada

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Olay Pazar günü akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bir şekilde ilerleyen minibüste bulunan Cahide Ö. minibüsün ters yönden dönmeye çalışan minibüsten yola düştü. Kucağında çocukla yola düşen kadın, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“HALAM TERS YÖNDEN DÖNMEYE ÇALIŞAN MİNİBÜSTEN KAFA ÜSTÜ YOLA DÜŞÜYOR”

Minibüsten düşen Kadının yeğeni Turgut Özdemir; “Halam çocuğuyla beraber minibüse biniyor ancak minibüs şoförü aracın kapısını kapatmıyor. Halam ters yönden dönmeye çalışan minibüsten kafa üstü yola düşüyor. Çevredeki insanların da yardımıyla minibüse bindiriliyor. Ancak şoför, Halamı hastane yakınlarında bırakıp gidiyor. Biz minibüs şoföründen şikayetçi olduk” diye konuştu.