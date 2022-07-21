Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü: Ankara'da korku dolu anlar

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Etimesgut ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan N.K., evinin yakınındaki caddede, Mustafa T.'nin kullandığı 06 J 2030 plakalı minibüse bindi. N.K., TBMM Caddesi’nde kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü. Yaralanan N.K.'nin yardımına minibüsü durduran Mustafa T. ve yolcular ile çevredekiler koştu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.K., Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Mustafa T., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.