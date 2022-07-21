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Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü: Ankara'da korku dolu anlar

#Minibüs#Ankara#Kapı
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü: Ankarada korku dolu anlar

Ankara'da N.K. (38) adlı kadın, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düşerek yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Etimesgut ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan N.K., evinin yakınındaki caddede, Mustafa T.'nin kullandığı 06 J 2030 plakalı minibüse bindi. N.K., TBMM Caddesi’nde kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü. Yaralanan N.K.'nin yardımına minibüsü durduran Mustafa T. ve yolcular ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.K., Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Mustafa T., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü: Ankarada korku dolu anlar



'MİNİBÜSÜN KAPISI AÇIKTI'

Görgü tanığı site güvenlik görevlisi, minibüsün kapısı açık şekilde hareket halindeyken kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "O sırada kadının sırt üstü yola düştüğünü gördüm. Ben de panikle çığlık atarak hemen kadının yanına koştum. O sırada minibüs sürücüsü de aracı yol kenarına çekip kadının yanına geldi. Kadının kafası kanıyordu ve bilinci yerindeydi. O sırada 'işe geç kaldım' diyerek kalkmak istedi. Biz izin vermedik. Daha sonra ben biraz minibüs sürücüsü ile tartıştım. 'Neden kapın açık ilerliyorsun' dedim. Sürücü de 'Hemen ileriden yeni yolcu aldım, ondan kapı açıktı' dedi" ifadelerini kullandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K.'nin kapısı açık ilerleyen minibüsten sırt üstü yola düştüğü ve vatandaşların hemen kadının yardımına koştuğu görüldü

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#Minibüs#Ankara#Kapı

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