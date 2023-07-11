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Kapının önüne çamaşır astığı için komşusunun evine baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada...

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#İstanbul#Fatih#Baltalı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 14:43

İstanbul Fatih'te bir kişi, kapının önüne çamaşır astığı gerekçesiyle karşı komşusunun evine baltayla saldırdı. Baltalı dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, Gönül Sayan korku dolu anları anlattı. Sayan, "Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi" dedi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Seyit Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman sakini, karşı komşusunun pencerelerinin demir parmaklarına baltayla saldırdı. Komşusunun apartman boşluğuna çamaşır asmasına tepki gösterdiği öne sürülen baltalı saldırgan önce çelik kapıyı kırdı. Saldırgan daha sonra apartman kapısının camlarını kırdı.

Kapıları kırıldığı için panik olan daire sakinleri de durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baltalı saldırganı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Evlerine yapılan saldırıyı anlatan Gönül Sayan, “Şu karşı evde oturuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, kendisini tanımıyoruz. Evimizde çay içerken akşam baltaya sarılmış, kapımıza zarar verdi. İçeride mağdur kaldık. Şurada çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarıma zarar vermiş. Biz o sese çıktık” dedi.

Kapının önüne çamaşır astığı için komşusunun evine baltayla saldırdı Dehşet anları kamerada...

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“KAPIMI ÇALIP, BUNU AL DESE ANLARIM”

Sayan, “Şurada süpürgeler var üstümüze saldırdı. Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi. Ben 3 gün önce oğlumun yanına geldim. Neden buraya elbise asma demirini koymuşum. Kapımı çalıp, bunu al dese anlarım” şeklinde konuştu.

Gönül Sayan ve ev sahibinin saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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#İstanbul#Fatih#Baltalı Saldırı

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