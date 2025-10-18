Kapımız her yatırımcıya açıktır

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’na katıldı. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumda özetle şunları söyledi: “Hızla büyüyen ekonomisiyle, 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye’nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan, özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan, eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz.

KITAYA 50 ZİYARET

2005’i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahibiz. Görev süresi boyunca kıtaya 50’nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Uzun yıllar sonra 2011’de Mogadişu’ya giden ilk devlet başkanıyım. Afrika’nın 4 bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum. Bu ziyaretler sayesinde Afrika’nın sıcak ortamını tanıma fırsatı buldum.

BİR AFRİKA ATASÖZÜ

Bir Afrika atasözü şöyle diyor: Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git, ama uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü. Bu sözlerin ışığında Afrika ile ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz. Asırlardır gittiğimiz her ülkeye barışı götürdük, huzuru götürdük, sevgi ve saygıyı götürdük. Aynı zamanda refah ve istikrarı götürdük. Kıta ile münasebetlerimizi günden güne geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını 44’e çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara’da 38 büyükelçilik faaliyet gösteriyor.

2 BİNDEN FAZLA YATIRIM

Bugün Türk yükleniciler Afrika’da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2000’den fazla yatırımı üstlenmiş durumda. 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor. 49 Afrika ülkesi ile iş konseylerimiz, 31 ülkede de ticari müşavirliklerimiz var. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolar bandında. THY kıta sathında 42 ülke ve 64 noktaya sefer düzenliyor. Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde Ankara’da açılan Afrika Kültür Evi ile 9 yıldır kıtanın kültürel ve beşeri zenginliğini ülkemize taşıyoruz.

SUDAN’DAKİ FELAKET

Afrika Birliği’nin barış çabalarına en büyük katkı veren ülkelerden biriyiz. Ankara süreci kapsamında Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk çabalarımız bu çalışmaların örneğidir. Sudan’daki çatışmalar bizi de derinden yaralıyor. Sudan’da yaşanan insani dram artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece bombalar değil açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası kuruluşların Sudan’daki trajediye yeterince eğilmediğini üzülerek müşade ediyoruz. Türkiye olarak her çatışma bölgesine olduğu gibi kardeş Sudan’a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Batı dünyası ne yazık ki ekonomik çıkarı olmadıkça elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Neticede savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor.”

NAZIM HİKMET ŞİİRİYLE...

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Şunu da bilmenizi isterim ki gittiğim her ülkede kendimi yabancı bir yerde değil, kendi evimde, kendi ülkemde gibi hissettim” diyerek şöyle devam etti: “Ülkemizin tanınmış şairlerinden Nazım Hikmet, bundan 63 yıl evvel Afrika halklarına şöyle sesleniyordu: ‘Kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım... Bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım... Ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda... Sizin oradakiler gibi tıpkı... Benim orda aslanın ağzındadır ekmek... Ejderler yatar başında çeşmelerin... Ve ölünür benim orda ellisine basılmadan... Sizin oradaki gibi tıpkı...’ Türkiye’nin de çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönemde yazılan bu mısralar evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. O sancılı günler geride kaldı. Hamdolsun Türkiye çok gelişti, çok değişti. Kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık.”

İSRAİL’İN SİCİLİ KÖTÜ, TEDBİRİ BIRAKMIYORUZ

İsrail’in iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170’i aşkın kardeşimiz yaralandı. Bazıları açlıktan olmak üzere 20 bin çocuk öldü. 250 üzerinde gazeteci sırf hakikati duyurdukları için katledildi. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu bilmiyoruz.

Tüm insanların önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Ve sözde medeni dünya buna bir tepki göstermedi. Daha vahimi, soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail’e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de gerçekten vicdanlı bir duruş sergilemişlerdir. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası bu süreçte tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Buradan Gazze’nin mazlumlarını yalnız bırakmayan Afrika halklarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

BİZİM DE GAYRETLERİMİZLE ATEŞKES SAĞLANDI

Biliyorsunuz, bizim de gayretlerimizle Gazze’de ateşkes sağlandı. Pazartesi günü Şarm El-Şeyh’te dört ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail’in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze’nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz.”

AFRİKA’DAN KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Paul Mashatile’nin de olduğu konuklarla sohbet etti.

MERKEZ BANKASI REZERVİMİZ 189.7 MİLYAR DOLAR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan çeşitli konularda gelinen aşamaları şöyle özetledi:

- “G-20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz.

- 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüme kaydettik. 2002’de 238 milyar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1.5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 ikinci çeyreği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı.

- Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor.

- Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık.

- 2002 yılında motorlu taşıt sayısı 8.5 milyon iken bugün 33 milyonu buldu. 26 olan havalimanı sayımız 58’e yükseldi.

- Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız 308’e ulaştı.

- Sağlıkta yatak sayısını 164 binden 271 bine ulaştırdık. Şehir Hastanelerini milletimizin hizmetine sunduk.

- Deprem bölgemiz için 90 milyar dolar civarında harcama yaptık. Yalnızca 2.5 yılda 304 bin konutu vatandaşlara teslim ettik.

- Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz.”