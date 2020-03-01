‘Kapılarına gelenlere gaz bombası atıyorlar’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yaşayan göçmenlerin Avrupa’ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu mesajında şunları yazdı: “Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var.”

KATAR’DA KONUŞTU

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatması beklenen anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Yemen ve Afganistan’daki durumların tüm uluslararası kamuoyunu ilgilendiren meseleler olduğunun altını çizerek, “Bu anlaşma, Afganistan’da sürdürülebilir barışın sağlanması için önemli bir gelişme” diye konuştu.

OKULLARI VURUYORLAR

İdlib’de Esad rejiminin saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine de Çavuşoğlu şunları söyledi: “Suriye genelinde ve özellikle İdlib’de rejimin saldırganlığı felakete dönüşüyor. Rejim ve destekçileri, sivilleri, hastaneleri, okulları ve bizim oradaki askerlerimizi hedef aldı. Rusya’nın rejimi desteklediği açık ancak doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz.”

MARTTA BİR GÖRÜŞME DAHA

İdlib’de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile birlikte çalıştıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Heyetimiz, Rus heyetiyle dün, karşı tarafın talebi üzerine Ankara’da tekrar bir araya geldi. Ancak görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesiyle yerine gelebilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak” dedi.

PATRİOTLARA İHTİYAÇ ORTADA ABD GERİ GÖNDEREBİLİR



Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu: “Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump’ın ele aldığı konuları Mike Pompeo ile değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde yine temasta olacağız. Mike Pompeo, ABD’ye döndükten sonra yine bir değerlendirme yapacağız. Aynı şekilde birkaç gün içinde Trump, sayın Cumhurbaşkanımızı arayabileceğini söylemişti. Zaten sürekli telefonda görüşüyorlar.”