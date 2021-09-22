'Kapılarımız her zaman açık, Türkiye’ye güvenin'

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Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurul toplantıları için New York’taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 11’inci Türkiye Yatırım Konferansı’nda Amerikalı iş insanlarına hitap etti.

Türkiye ve ABD’nin, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olduğunu hatırlatan Erdoğan, devletler arasında zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşanabileceğini, bunların diyalog yoluyla aşılabileceğine inandıklarını söyledi. Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle oldu:

SORUNLARI AŞABİLECEK OLGUNLUĞA SAHİBİZ

“Bununla birlikte, bu meselelerin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz. Siz değerli iş insanlarına bu konuda büyük rol düşmektedir. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hususunda Amerikan makamları nezdinde girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinin ilerletilmesi için sizlerin ve iş konseylerinin göstereceği katkıların çarpan etkisi yapacağı şüphesizdir. Tek gündemi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin ve çıkar gruplarının ülkemiz aleyhindeki asılsız karalama kampanyalarının gerçek amacını ve arz ettiği tehlikeyi de çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Bu art niyetli hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak bu faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum. Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile Amerika’daki temsilciliklerimizin kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden Türkiye’nin aydınlık geleceğine ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmenizi bekliyorum.

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AMERİKAN FİRMALARI İÇİN BİRÇOK FIRSAT

Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Esnek ve yüksek üretim kapasitemiz, özellikle tedarik zincirleri ve arz güvenliği bakımından Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırıyor.

BAŞKAN BIDEN’LA MUTABAKAT İÇİNDEYİZ

Değerli dostum Başkan Biden ile 14 Haziran’da Brüksel’de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan’la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiğinde hemfikiriz. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.”