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Kapıları açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık

İstanbul Bağcılar'da hırsızlık yapmak için girdiği apartmanda daire kapılarını açamayan şüpheli, kapı önlerinden topladığı bir çuval ayakkabı ile kaçtı. O anlar apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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100. Yıl Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü bir apartmana giren şüpheli daire kapılarını açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapıları açamayan şüpheli, daire önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini toplayarak çuvala koydu. Daha sonra elindeki çuvalla apartmandan ayrıldı.

Kapıları açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

Apartman sakinlerinden bazıları dışarı çıkarken ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesiyle apartmandan çok sayıda ayakkabının çalındığı anlaşıldı.

Kapıları açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

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Görüntülerde, şüphelinin apartmana girişi, kapıyı zorlaması ve ayakkabıları çuvala doldurması yer alıyor. 

Kapıları açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

 

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#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık

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