Kapıları açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

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100. Yıl Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü bir apartmana giren şüpheli daire kapılarını açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapıları açamayan şüpheli, daire önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini toplayarak çuvala koydu. Daha sonra elindeki çuvalla apartmandan ayrıldı.

Apartman sakinlerinden bazıları dışarı çıkarken ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesiyle apartmandan çok sayıda ayakkabının çalındığı anlaşıldı.

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Görüntülerde, şüphelinin apartmana girişi, kapıyı zorlaması ve ayakkabıları çuvala doldurması yer alıyor.