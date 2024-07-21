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Kapıları 100 yıl sonra müze olarak yeniden açılmıştı... Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti

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#Yıldız Sarayı#Ziyaretçi#Müze
Kapıları 100 yıl sonra müze olarak yeniden açılmıştı... Yıldız Sarayı’nı bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 18:32

Müzeye çevrilen Yıldız Sarayı’nı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

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Osmanlı Devleti’nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

Yıldız Sarayı’nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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#Yıldız Sarayı#Ziyaretçi#Müze

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