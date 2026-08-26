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Kapıkule'nin karşısındaki sınır kapısında kapasite için çalışmalar sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Kapıkule Sınır Kapısı#Kapitan Andreevo#Bulgaristan Gümrük
Kapıkulenin karşısındaki sınır kapısında kapasite için çalışmalar sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 09:15

Kapıkule Sınır Kapısının karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki yaşanan yoğunluğun azaltılması için Bulgaristan tarafı çalışmalarını sürdürüyor.

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortak Temas Noktası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın geçiş kapasitesini artırmaya yönelik yenileme ve inşaat çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca gümrük kapılarındaki işleyiş ve geçiş süreçleri değerlendirildi.

Sezer ve Shushkov, toplantının ardından beraberlerindeki heyetle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kapasite artışıyla gurbetçi sezonunda binek araçların, yıl boyunca da tırların geçişlerinde yaşanan yoğunluk ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Kapitan Andreevo#Bulgaristan Gümrük

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