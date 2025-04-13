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Kapıkule’deki rüşvet skandalında 23 tutuklama

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#EDİRNE#Kapıkule Sınır Kapısı#Rüşvet
Kapıkule’deki rüşvet skandalında 23 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının ülkeye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldığı belirlendi.

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Bunun üzerine ocak ayında tamir yapılacağı gerekçesiyle elektrikçi gibi davranan görevliler peronlara gizli kamera yerleştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen delillerle rüşvet aldığı belirlenen 38 şüpheli, geçen salı düzenlenen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kapıkule’deki rüşvet skandalında 23 tutuklama

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 Euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Şüphelilerden 23’ü, ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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#EDİRNE#Kapıkule Sınır Kapısı#Rüşvet

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