Kapıkule’de X-Ray taraması ele verdi: TIR’dan 79 bin 790 set çıktı

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR riskli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Gerçekleştirilen X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış, ticari miktar ve mahiyet arz eden 79 bin 790 serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.