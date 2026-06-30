×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapıkule'de piyasa değeri 472 bin TL olan 6 Pomeranian yavrusu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Pomeranian#Köpek#Kapıkule
Kapıkulede piyasa değeri 472 bin TL olan 6 Pomeranian yavrusu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 09:56

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Sahası'nda yaptığı aramada, piyasa değeri 472 bin TL olan Pomeranian cinsi 6 köpek yavrusu ele geçirildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Kapıkulede piyasa değeri 472 bin TL olan 6 Pomeranian yavrusu ele geçirildi

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Kapıkulede piyasa değeri 472 bin TL olan 6 Pomeranian yavrusu ele geçirildi

YAVRU KÖPEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk lirası olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Gözden KaçmasınAvrupayı kavuran sıcaklar Türkiyede Termometreler 40 dereceyi gösterecekAvrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'de! Termometreler 40 dereceyi gösterecekHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pomeranian#Köpek#Kapıkule

BAKMADAN GEÇME!