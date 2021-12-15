Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri 13 milyon TL...

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İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, biri giriş diğeri çıkış yapan 2 TIR'dan şüphelenip, x-ray taramasına yönlendirdi. Tarama sonrası araçlarda narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. TIR'ların birinde yangın tüplerinin içerisinde 13 kilo eroin, diğerinin ise dorse tabanındaki gizli bölmede paketler halinde 27 kilo esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 TIR şoförü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.