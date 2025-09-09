Kapıkule’de 114 kilo ‘zehir’ ele geçirildi

Haberin Devamı

Ekipler, kapalı devre kamera sistemleri ile sevk edilen aracın tarama yerine Türkiye’ye giriş yönüne park ettiğini belirledi. Bunun üzerine tanker sistem üzerinden izlemeye alındı. Ekiplerin izlemeyi bıraktığını düşünen şoför 5 gün sonra geldiğinde araç, x-ray taramasına alındı.

Yapılan kontrolde, şüpheli yoğunluk tespit edilen aracın tabanında kimyasal madde kalıntıları bulundu. Korucuyu elbiseler giyen ekipler tarafından yapılan aramada aracın en arkasındaki bölmede 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.