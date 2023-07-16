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Kapıkule'de 10 milyon liralık cep telefonu ve elektronik sigara operasyonu

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#Kapıkule#Ticaret Bakanlığı#Gümrük
Kapıkulede 10 milyon liralık cep telefonu ve elektronik sigara operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 10:50

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi. Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı. Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kapıkulede 10 milyon liralık cep telefonu ve elektronik sigara operasyonu

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#Kapıkule#Ticaret Bakanlığı#Gümrük

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