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Kapıkule'de 1,3 milyon liralık trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi

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#Edirne#Mantar#Polis
Kapıkulede 1,3 milyon liralık trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:24

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan trüf mantarı ile kehribar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kapıkule Gümrük Muhafaza İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'a açılan sınır kapısındaki 2 aramada, piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan trüf mantarı ve kehribar ele geçirdi. Türkiye'den çıkış yapmak üzere dün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı otomobil, şüphe üzerine X-ray taramasına alındı. Şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edilen otomobilde ekipler, detaylı arama yaptı. Dedektör köpek ‘Focus'un da kullanıldığı aramada; aracın yedek lastiğinin bulunduğu bölümün boşluğunda ve ön yolcu koltuğundaki poşetler içinde, doğada az bulunan ve kilosu 25 bin liraya kadar alıcısı olan 12 kilo trüf mantarı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şoförün kullandığı TIR'ı, şüphe üzerine aramaya aldı. Aramada, şoför bölümünün üzerindeki dolaplarda siyah poşetlerde irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş 10 kilogram kehribar bulundu. Bulgaristan'dan ülkeye kaçak getirilmek istenilen kehribarın değerinin 730 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Bulgaristanlı ve Türk 2 sürücü hakkında soruşturma sürüyor.

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#Edirne#Mantar#Polis

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