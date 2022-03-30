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Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi

#Ticaret Bakanlığı#Sınır Kapısı#Kürk

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında yapılan 2 operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 120 gelincik kürkü, 85 çinçilla postu, 20 sansar postu, 3 vaşak postu ile 3 işlenmiş vizon kürkünden manto ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yolcu otobüsünde bulunan yolcular ve beraberindeki bagajlar, X-ray kontrolüne sevk edildi. Tarama işlemi sırasında yabancı uyruklu yolcuya ait 2 valiz, şüpheli yoğunluğa rastlanılmasıyla kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 120 gelincik kürkü, 3 işlenmiş vizon kürkünden manto ile toplam 123 kürk ele geçirildi.

Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi

İkinci operasyon ise Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında gerçekleştirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu yolcunun valizinde, X-ray kontrolü sırasında, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Kontrol edilen valizde 85 çinçilla postu, 20 sansar postu, 3 vaşak postu ile toplam 108 post ele geçirildi. 123 kürk ile 108 posta, Gümrük Muhafaza ekiplerince el koyuldu.

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#Ticaret Bakanlığı#Sınır Kapısı#Kürk

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