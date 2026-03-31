Kapıkule'de uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli yakalandı

#Kapıkule#Edirne#Gümrük Muhafaza
Kapıkulede uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:39

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada uyuşturucu çetesiyle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri kapsamında şüpheli görülen bir tırı takibe aldı. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan tır, kameralarla izlenerek X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, arama hangarına alındı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.

BAĞLANTILI 2. TIR TESPİT EDİLDİ

Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışından gelen başka bir tırı da takibe aldı.

Kapıkule Sınır Sahası'na giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada da 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar bulundu.

ZEHİR TACİRLERİNE ULAŞILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 otomobile el konuldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi.

Operasyonlarda toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır ve 1 otomobile el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

#Kapıkule#Edirne#Gümrük Muhafaza

