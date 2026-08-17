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Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 810 kilogram esrar ele geçirildi

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#Ticaret Bakanlığı#Kapıkule Gümrük Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 810 kilogram esrar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:49

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 810 kilogram esrar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 810 kilogram esrar ele geçirildi

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Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tır cinsi araca da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

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#Ticaret Bakanlığı#Kapıkule Gümrük Kapısı#Uyuşturucu Operasyonu

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