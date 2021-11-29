Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu

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İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı.

İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, 4 gün önce de 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu yaşandı.

Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama neden oldu. Kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde bol bol eğlendi. İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.

OTELLER DOLDU

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Van Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Yunus Yüksel, "Özellikle indirimli alışverişin olduğu günlerde İranlılar Van'ı tercih ediyorlar. Bu da bizim esnafımızın ve turizmcilerin yüzünü güldürüyor. İndirimli günlerin ilk gününde 3 bin 500 turist giriş yaptı. Şu anda da geçişler devam ediyor. Kentimizde İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. Kültürleri bizimle aynı olduğu için burayı tercih ediyorlar. Otellerimizin hepsi dolu. Bu doluluk oranı yüzde yüz. Tabi bu üç gün sürecek. Gönül isterdi ki bu doluluk hep devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentte 3 gün kalan ve bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekrar ülkelerine dönmeye başladı.

Dönüşte de Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan İranlılar mutlu döndüklerini ve bol bol alışveriş yaptıklarını söyledi.