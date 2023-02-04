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Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyon: 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

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#Metamfetamin#Uyuşturucu#Operasyon
Kapıköy Gümrük Kapısında uyuşturucu operasyon: 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 11:29

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen aracın ön tarafındaki gizli bölmede 7 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki araç, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında riskli görülerek X-ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk görüldü. Videoskop cihazıyla yapılan incelemede, bölgeye paketler yerleştirildiği belirlendi.

Kapıköy Gümrük Kapısında uyuşturucu operasyon: 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

 Aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek ulaşılan gizli bölmede, 16 paket içinde 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 

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#Metamfetamin#Uyuşturucu#Operasyon

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