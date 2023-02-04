Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyon: 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki araç, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında riskli görülerek X-ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk görüldü. Videoskop cihazıyla yapılan incelemede, bölgeye paketler yerleştirildiği belirlendi.

Aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek ulaşılan gizli bölmede, 16 paket içinde 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.