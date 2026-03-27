Kapıda vizeyle 1.5 milyon turist
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 07:00

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kapıda Vize uygulamasıyla geçen yıl 1.5 milyon Türk’ün Yunanistan’ı, 700 bin Yunan’ın Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek  “Yunanistan ve Türkiye her zaman komşu olacaktır” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da “Görevimiz, Atatürk ve Venizelos’un mirasını korumak” diye konuştu.

Büyükelçi Theodoros Bizakis ülkesinin Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda turizm alanında karşılıklı ziyaretlerde dikkat çekici artış yaşandığını belirtti. Yunan Büyükelçi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.5 milyon Türk turistin Yunanistan’ı ziyaret ettiğini, buna karşılık yaklaşık 700 bin Yunan vatandaşının Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Ege’deki 12 ada için uygulanan kapıda vize programının da bu artışta etkili olduğu vurgulandı.

Konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesi gerektiği belirten Bizakis, görüş ayrılıklarının uluslararası hukuk çerçevesinde “Sorumlu şekilde yönetilmesi gerektiğini” ifade etti. Büyükelçi Bizakis, ‘coğrafya’ vurgusu yaparak şunları söyledi: “Coğrafya değiştirilemez. Yunanistan ve Türkiye her zaman komşu olacaktır. Halklarımız ve ülkelerimiz açısından barış, ilerleme ve refah dolu geleceğe, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde komşuluk ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz bizim elimizde.”

ATATÜRK VE VENİZELOS’UN MİRASI

Yunanistan’ın Türkiye’nin komşusu ve müttefiki olduğunu söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay da özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin Yunanistan’ın da paylaştığına inandığım arzusu, iki ülkenin yakın dostlar ve iyi komşular olarak kalması ve aralarında hiçbir anlaşmazlık olmamasıdır. Tarihi ilişkilerimizi olumlu, sonuç odaklı ve karşılıklı saygıya dayalı olarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak çıkarları doğrultusunda geliştirmekte kararlıyız. Bu amaçla 2026 yılına güçlü bir ivmeyle başladık. Zorlu zamanlardan geçmekte olan iki komşu ülke olarak bugün üzerimize düşen görev, ileri görüşlü liderlerimiz Atatürk ve Venizelos’un bize emanet ettiği mirası korumak ve geliştirmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü bir bağ, bölgemiz ve dünya için de bir umut ışığı olacak.”

