Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı

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Mehmet Kaşkaya, Çankaya'da iş merkezinde 30 yılı aşkın süre kapıcılık yaparken, toplam 11 daire, 1 arsa aldı, altın ve para birikimi yaptı. Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, emekli olan yaşı ilerleyen babaları Mehmet Kaşkaya'yı 27 Kasım 2015 tarihinde ölümünden önce 2011 yılında belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, kız kardeşleri Gülvade Gümüş’e yakın bir eve yerleştirdi. Ancak 4 kardeş, Şubat 2013’te, kız kardeşlerinin geçen 2 yıl sürede 11 dairesinin kirasına el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya’yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

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AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ 4 AYRI RAPOR

Kaşkaya kardeşlerin iddiasına göre; mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yeni Mahalle Devlet Hastanesi’nde 25 Ocak 2013’te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu alan Gülvade Gümüş, banka hesabında bulunan 207 bin lirayı çekti. Yine aynı hastaneden 22 Nisan 2013'te aldığı raporla, babasıyla noterde 6 dairenin kendisine devrini öngören ‘ölünceye kadar bakma’ anlaşması imzaladı.



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Gümüş, 29 Ağustos 2013’te aldığı raporla da Pursaklar’da bulunan bir daireyi diğer oğlunun arkadaşının üzerine geçirdi.Kaşkaya kardeşler, bankadan çekilen para ile kız kardeşlerinin oğluna daire aldığını iddia ederek bu işlemin iptali için, Ankara 35’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ‘ölünceye kadar bakma’ anlaşmasının iptali için de Ankara 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, oğlunun arkadaşının üzerine devrettiği dairenin işleminin iptali için de 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Kaşkaya kardeşler, aynı zamanda babalarına ait yaklaşık 1 kilo altının da Gümüş tarafından alındığını iddia etti.

KURUL RAPORU: AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Ankara 13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin rapor alınması yönündeki kararı 3 Eylül 2013’te yerine getirildi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan raporda Mehmet Kaşkaya’nın, sağlık durumunun kendi başına karar alabilecek durumda olmadığı, bu nedenle kısıtlanması gerektiği belirtildi.

Bu rapor ve dava süresince davalılar tarafından çeşitli üniversitelerin uzman kişilerinden de benzer yönde raporlar alındı. Ankara 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi’nden alınan raporu dikkate alarak Kaşkaya kardeşlerin açtığı davayı reddetti.

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Mahkeme kararlarına yapılan karşılıklı itirazlar 7 yılı buldu ve dosya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazlar alınan raporlar sonrasında istinaf mahkemesi bu davayı tekrar Ankara 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme de tekrar rapor alınması yönünde karar verdi.

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ADLİ TIP AKLİ DENGESİ YERİNDE DEDİ

Ankara 9’ncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ‘ölünceye kadar bakma’ anlaşmasının iptali için açılan davada ise Numune Hastanesi’nden alınan rapor dışında 2 farklı rapor daha alındı. Her iki raporda Mehmet Kaşkaya’nın, akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş bildirildi. Ancak Gülvade Gümüş’ün itirazı üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve yeniden bir rapor yazılması yönünde karar aldı. İstanbul Adli Tıp 1’inci Üst Kurulu tarafından düzenlenen rapor ise Mart 2022’de dava dosyasına girdi.



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Rapor, iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya’nın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirdi. Ancak Kaşkaya kardeşler, avukatları aracılığıyla bu raporun, daha önce alınan raporların aynısı olduğunu, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti.Açılan tüm davalardaki yargılamalar sürüyor.