‘Kapı krizi’ ertelendi

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Türkiye genelindeki turizm işletmelerinde başlatılan denetleme süreci, turizmin başkenti Antalya’da belediye kontrolündeki otel ve pansiyonların birçoğunda ‘Yangın Yönetmeliği’nde yer alan ‘yangına dayanıklı kapı’ sisteminin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Tespitlerin hemen ardından birçok işletmenin ‘basit konaklama tesisi ruhsatı’ pasif konuma alınıp mühürlenmişti. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle malzeme temini için süreç gerektiren eksiklikler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31 Aralık 2025’e kadar giderilecek. Süre sonunda ruhsat vermeye yetkili idareler, eksikliklerin giderilip giderilmediğini denetleyecek.

EKSİKLER GİDERİLECEK

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Bu madde ile turizm işletmelerinin eksiklerinin giderilmesi için makul bir süre verilmiş oldu” dedi. Yıl sonuna kadar tesislerdeki tüm eksiklerin giderileceğini vurgulayan Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu da “Süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

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KALEİÇİ’NDE FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, geçen pazar günü Antalya kent merkezindeki tarihi Kaleiçi’ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki 2 işletmeye de sıçrayan yangının alınan güvenlik önlemleri sayesinde bir faciaya dönüşmediğinin altını çizdi. Özcan Sucu, “Olay yerini gördüm ve otel sahibi ile görüştüm. Yangın alarmı ve yangına dayanıklı kapılar, alevlerin büyümesini engellemiş. İşte biz de yıl sonuna kadar tüm işletmelerimizde aynı önlemleri alarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Alevler, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Hasara yol açan yangında yaralanan kimse olmamıştı.