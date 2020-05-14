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Hüsnü Ümit AVCI- Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

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Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu
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SİVAS'ta, Kadir Demirhan (70) yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın en üst katındaki evinde, kapıyı kırarak giren itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu.

Esentepe Mahallesi Toki Evleri CY-4 Blok'un en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kırılarak girilen evde Demirhan, baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir Demirhan, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay yerindeki çalışmaları, çocuklarında izlediği görüldü.

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