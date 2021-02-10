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Gündem
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Kapı demirine sıkışan köpeği ekipler kurtardı

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Kapı demirine sıkışan köpeği ekipler kurtardı
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BARTIN’ın Ulus ilçesindeki PTT şube binasının demir kapısına sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kapı demirine sıkışan köpeği ekipler kurtardı
Kaldırım Mahallesi'ndeki PTT şube binasının bahçesindeki demir kapıdan geçmeye çalışan sokak köpeği, parmaklıklar arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını gören PTT görevlileri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler, demir parmaklıkları keserek, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

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