‘Kapı çalındığında açar görüşürüz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ve Afganistan’daki gelişmelere değinen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TRİLYONLAR HARCANDI

“Afganistan 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içinde başta Batı dünyası olmak üzere tüm dünya buraya gerekli ihtimamı göstermemiştir. Rusya’nın Afganistan’a müdahalesi olsun, daha sonra ABD’nin müdahalesinde; sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir. Biz ise Afganistan’a tüm imkânlarımızla gerek altyapı, gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkeler buralara sadece askeri, silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara aktarmıştır.

AMERİKA VE TALİBAN’LA GÖRÜŞTÜK

Afganistan şu anda adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban’ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen durum ortada. Şimdi kendileri söylüyor. ‘Bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil’ diye laflar ediyorlar. Tabii Amerika bizimle de görüşmeler yaptı. Taliban’la bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Derdimiz o ki, bütün buralarda ölümden uzak bir adımın atılması; bana göre Afganistan’ın en önemli kazanımıdır. Ama Türkiye’nin ana muhalefeti, Afganistan’dan 1,5 milyon düzensiz göç olduğunu söyledi. Hepsi yalandır.

300 BİN AFGAN GÖÇMEN VAR

Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı 300 bin Afgan göçmen var. Bütün bu yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi, ülkemize düzensiz göçleri engellemek içindir. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi, bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan insanlara kapılarımızı devamlı kontrollü olarak açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine geri gönderdik.

TALİBAN’LA GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ

Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığı’mızın bu ülkelerle olan görüşmeleri. NATO’nun böyle bir toplantısı var. Dışişleri Bakanlığı’mızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Birçok girişimcimiz, şu anda yatırımlar yapıyorlar. Biz onları da bırakamayız. Bu süre içinde biliyorsunuz, bunları gerek Kabil Havalimanı’ndan, İslamabad’dan kendi ülkemize çekmek suretiyle ülkemize getirdik.”

‘YALAN ÜSTÜNE YALAN’

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘gizli göçmen anlaşması’ iddiasına ilişkin şöyle dedi: “Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal’dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan zattır. Bu olayda da ABD Elçiliği yalanladı ama bunlar halen bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz’deki sel afetinde, yangın afetlerinde, yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Bu millet dürüst bir millettir. Bundan sonra da dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara