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Kapattıkları tüneli gaza boğdular! Eğlence bahanesiyle terör estirdiler

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#İstanbul#Asker Eğlencesi#Beykoz
Kapattıkları tüneli gaza boğdular Eğlence bahanesiyle terör estirdiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 11:33

Beykoz’da asker eğlencesi yapan bir grup araçlarını durdurarak tüneli trafiğe kapattı. Meşaleler yakan gruba, trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi. Bazı sürücüler yolu kapatan araçların plakalarını görüntüleyip, polise ihbarda bulunurken, tünelin trafiğe kapandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Halit Ulukurt Tünel’inde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafik akışını engelledi.

Kapattıkları tüneli gaza boğdular Eğlence bahanesiyle terör estirdiler

Trafikteki diğer sürücüler yolun kapatılmasına tepki gösterdi. Trafikteki sürücüler uzun süre tünelin açılması için korna çalarak gruba tepki gösterdi.

TEPKİLERİ UMURSAMADILAR

Tünelde müzik çalarak oyunlar oynayan grup ise, trafikteki sürücülerin tepkilerine aldırış etmedi. Bazı sürücüler tüneli trafiğe kapatan araçların plakalarını görüntüleyip polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra konvoyun hareket etmesiyle yol trafiğe açıldı. Grubun tüneli trafiğe kapatarak eğlendiği anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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#İstanbul#Asker Eğlencesi#Beykoz

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