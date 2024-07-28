Kapattıkları tüneli gaza boğdular! Eğlence bahanesiyle terör estirdiler

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Olay, dün akşam saatlerinde Halit Ulukurt Tünel’inde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafik akışını engelledi.

Trafikteki diğer sürücüler yolun kapatılmasına tepki gösterdi. Trafikteki sürücüler uzun süre tünelin açılması için korna çalarak gruba tepki gösterdi.

TEPKİLERİ UMURSAMADILAR

Tünelde müzik çalarak oyunlar oynayan grup ise, trafikteki sürücülerin tepkilerine aldırış etmedi. Bazı sürücüler tüneli trafiğe kapatan araçların plakalarını görüntüleyip polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra konvoyun hareket etmesiyle yol trafiğe açıldı. Grubun tüneli trafiğe kapatarak eğlendiği anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.