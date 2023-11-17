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Kapatmadan önce bir daha düşünün

Güncelleme Tarihi:

#Şeymanur Yılmaz#Kombi Yakma#Komşu Kombi
Kapatmadan önce bir daha düşünün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

ERZURUM Barosu avukatlarından Şeymanur Yılmaz, kat maliklerinin kombi yakmayan komşusuna karşı dava açabilme hakkı olduğunu belirtti.

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Dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde de karar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu derecenin 15 olarak belirlendiğini söyledi.

KOMBİYİ AÇMAYAN YANAR

Kaloriferi yakmayan kişinin, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet verdiğini belirten Yılmaz, “Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşularına zarar vermiş duruma düşüyor. Kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak, 'Komşum kaloriferini hiç yakmıyor. Bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Buna müdahale edin' diyerek müracaatta bulunabilir. Sulh hukuk hâkimi, komşunun yaptığını sonlandırmasını isteyebilir" dedi.

Davacının maddi zarar talebinde de bulunabileceğini anlatan Yılmaz, "Normalde aylık 2 bin liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 3 bin lira yakmak zorunda kalıyorsa bu zararın tazminini isteyebilir" diye konuştu.  

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#Şeymanur Yılmaz#Kombi Yakma#Komşu Kombi

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