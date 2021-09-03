Kapatma davasında HDP’ye 60 gün ek süre

Davalı partinin ön savunmasını vermesi için 7 Eylül’den itibaren 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenen HDP’lilerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük ek süre verildi. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, kapatılma istemindeki ‘suçların odağı’ olmasına gerekçe gösterildi.

Bu sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve kapatma davası esastan görüşülecek. 15 üyeli heyetin 10’unun oyuyla karar verilecek.

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