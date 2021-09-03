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Gündem
Oya ARMUTÇU/ ANKARA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kapatma davasında HDP’ye 60 gün ek süre

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Kapatma davasında HDP’ye 60 gün ek süre

Anayasa Mahkemesi (AYM) kapatılması istemiyle açılan davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ek süre talebini dün oy birliği ile kabul etti.

Davalı partinin ön savunmasını vermesi için 7 Eylül’den itibaren 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenen HDP’lilerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük ek süre verildi. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, kapatılma istemindeki ‘suçların odağı’ olmasına gerekçe gösterildi.

Bu sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve kapatma davası esastan görüşülecek. 15 üyeli heyetin 10’unun oyuyla karar verilecek.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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