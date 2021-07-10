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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Kapatılma istemli davaya karşı HDP'den hamle! Hazırlık başladı...

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Kapatılma istemli davaya karşı HDP'den hamle! Hazırlık başladı...

HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, kapatma davasına ilişkin iddianame ve 70 klasörlük eklerinin dün partiye tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP'yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

 

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