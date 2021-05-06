Kapanmaya sıkı denetim: Markete çocukla gitme cezası

Sağlık Bakanlığı’nın 24-30 Nisan tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusa göre açıkladığı risk haritasında Edirne’deki vaka oranı 563.83’den 340.88’e düştü. Vaka sayılarının azaldığı kentte tam kapanmada da tedbirler sıkılaştırıldı. Isınan havayla birlikte alışveriş bahanesiyle dışarıya çıkanların sayılarının artması üzerine polis, belirli noktalar dışında marketler önünde sıkı tedbirler aldı. Yürüme mesafesi dışındaki marketlere gidenler tek tek tespit edilerek ceza uygulandı.

‘ÇOCUK BENİM DEĞİL’

Kent merkezindeki Balıkpazarı Caddesi üzerindeki denetimlerde market önünde çocuk arabası bulunan bir kadını gören polis, çocukla dışarıya çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, “Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil. Annesi alışveriş yapıyor. Bana emanet bıraktı. Bana ceza yazamazsın” dedi. Bunun üzerine polis çocuğun başında annesinin gelmesini bekledi. Ekipler bu kez anneye, “Çocukla dışarıya çıkamazsınız” dedi. Bunun üzerine anne, “Bırakacak kimsem yok. Babası işte çalışıyor, o yüzden beraberimde getirmek zorunda kaldım” karşılığını verdi, ancak para cezasından kurtulamadı.

‘KURBAN OLAYIM CEZA YAZMAYIN’

Edirne’de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yürüme mesafesinin dışındaki marketlere gidenler hakkında da tutanak tuttu. Markete torununun kullandığı elektrikli bisikletle gelen bir kadını durduran polis, çocuğunun yaşının küçük olduğunu ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu anlattı. Kadın ise "Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın" dedi. Edirne Valiliği de açıklamasında, “Yaşlı annemiz ve torununa tespit tutanağı tutulmuş insani durum göz önünde bulundurularak ceza uygulanmamıştır” dedi.

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