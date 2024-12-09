×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapanmak üzere olan dükkandan hırsızlık yapan adam neye uğradığını şaşırdı... İş yeri sahibi beyzbol sopası ile saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 16:38

İstanbul Esenyurt'ta bir aktardan parfüm çalan adam, işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran hırsız kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. 00.00 sıralarında kapanmak üzere olan bir aktara gelen adam, etrafta dolaşarak ürünlere bakmaya başladı. Aktarda satılan ürünlerden çalmak yerine, o sırada gözüne kestirdiği parfümü cebine atan hırsız, saniyeler içerisinde işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı. İşyeri sahibi saniyeler içerisinde parfüm çalan şahsa onlarca defa beyzbol sopasıyla vururken, neye uğradığını şaşıran adam kaçmaya başladı. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kapanmak üzere olan dükkandan hırsızlık yapan adam neye uğradığını şaşırdı... İş yeri sahibi beyzbol sopası ile saldırdı

"ADAM KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA HALA DÖVÜYORDU"

Haberin Devamı

Yaşanan olay anlarını anlatan bir esnaf ise, “Bir ses duydun, tartışma çıktığını sanarak içeriye girdim. İşyeri sahibi o sırada hırsızı beyzbol sopasıyla dövüyordu. Adam kaçmaya çalıştı ama hala dövüyordu, zaten biz yetişene kadar kaçtılar. Aktardan parfüm çalmışlar, civar dükkanlardan da bir şeyler çalmışlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Hırsız

BAKMADAN GEÇME!