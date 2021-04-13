Kapanma seçenekleri hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazanda tam kapanma tedbirlerinin alınıp alınmayacağıyla ilgili “Genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı” dedi. Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından özetle şunları söyledi: “Bilim Kurulu özellikle bu çerçevede yarından itibaren ramazanın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı. Yarın (bugün) Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabine Toplantısı’nda bu önerileri, kapsayıcı, alternatifli önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördüklerinde açıklarlar.

BULAŞICILIK ARTTI

Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Yakın temasla ve mutantın, varyantların özellikle yüzde 85 oranına kadar çıktığı bu dönemde bulaşıcılığın daha arttığı, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.

30 MİLYON BIONTECH

Aşılarla ilgili olarak Sputnik aşısının (Rusya) önümüzdeki dönemde Türkiye’ye gelebileceğini söylemek istiyorum. Sinovac’tan gelen aşı 26 milyonu geçti. BioNTech aşısı ile ilgili Uğur Hoca çok büyük gayret sarfediyor. Haziran ayı için ‘30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin’ dediler ve bunu arttırmak için de görüşüyoruz. 4.5 milyon aşı gelmişti. 10 gün içinde 4.5 milyona ilave daha ne olabilir netleşmiş olacak. Haziran sonu itibarıyla 40 yaşı aşılayabileceğimizi belki 30-35 yaşa kadar gelebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Ramazan’da ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. 8-12’nci sınıflarla ilgili de öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılanmalarını erken dönemde yapmak istiyoruz. (Sinovac- aşı pasaportu) Aşı pasaportunda Sinovac aşısı olmayacak diye düşünmeyin. Çin hükümetinin DSÖ’ye müracaatı var.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara