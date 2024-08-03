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Kapanışta paraşütle sahaya atlayacak... Görevimiz: Olimpiyat

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#Paris#Anne Hidalgo#Olimpiyat
Kapanışta paraşütle sahaya atlayacak... Görevimiz: Olimpiyat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

HOLLYWOOD yıldızı Tom Cruise’un 11 Ağustos’taki Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde yer alacağı açıklandı. 62 yaşındaki oyuncunun, Paris ile 2028 ev sahibi Los Angeles arasındaki törensel Olimpiyat Oyunları devrinde rol oynayacağı belirtildi.

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Törende Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun Olimpiyat Bayrağı’nı Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’e devredeceği biliniyor. ABD’de yayınlanan TMZ televizyon programına göre söz konusu gösteri mart ayında çekildi.

62 yaşındaki aktör, Paris’teki Stade de France’ın tepesinde gösterisine başlayacak ve paraşütle stadyumun ortasına iniş yapacak. Olimpiyat yayını iki dakikalık önceden kaydedilmiş bölüme geçecek. Bu bölümde Cruise’un Olimpiyat bayrağını Fransa’dan Los Angeles’a götürmek için uçakla bir sonraki durağına gidişi ve ünlü Hollywood tabelasına çıkışı ekranlara gelecek.

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#Paris#Anne Hidalgo#Olimpiyat

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