Kapanışta paraşütle sahaya atlayacak... Görevimiz: Olimpiyat

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Törende Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun Olimpiyat Bayrağı’nı Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’e devredeceği biliniyor. ABD’de yayınlanan TMZ televizyon programına göre söz konusu gösteri mart ayında çekildi.

62 yaşındaki aktör, Paris’teki Stade de France’ın tepesinde gösterisine başlayacak ve paraşütle stadyumun ortasına iniş yapacak. Olimpiyat yayını iki dakikalık önceden kaydedilmiş bölüme geçecek. Bu bölümde Cruise’un Olimpiyat bayrağını Fransa’dan Los Angeles’a götürmek için uçakla bir sonraki durağına gidişi ve ünlü Hollywood tabelasına çıkışı ekranlara gelecek.