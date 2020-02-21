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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi

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'Kapan-1' operasyonunda bulunan sığınaklarda 2 EYP ele geçirildi
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MARDİN'de Bagok kırsalında sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir miktar amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonları kapsamında Bagok kırsalında 'Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen, yaklaşık 40 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde, 5 odalı sığınak bulundu. Sığınakta, 40 kilo amonyum nitrat patlayıcı, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bir başka sığınakta ise 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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