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Kapalıçarşı'daki yangın söndürüldü

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 23:02

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla birlikte olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kapalıçarşı'nın Örücüler kapısı girişi, Astarcı Han'ın 3. Katında bulunan çanta dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Haberi alan Kapalıçarşı esnafı Örücüler kapısına gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kapalıçarşıdaki yangın söndürüldü

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınla birlikte olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Gül, "İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, çatı katında bir yangın çıkmış. Şu an müdahale ediliyorlar. Muhtemelen kısa bir süre sonra kontrol altına alınacak. Önemli bir şey varmış gibi görünmüyor. İnşallah büyümeden kontrol altına alınacak. Yangını duyunca geldik. Sebebini arkadaşlarımız araştırıyorlar" dedi.

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Kapalıçarşıdaki yangın söndürüldü

 

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#İstanbul#Kapalıçarşı#Yangın

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