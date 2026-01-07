×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kapalıçarşı’da yeni operasyon... 340 milyon TL’lik suç gelirine el koyuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kara Para Operasyonu#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Forex Dolandırıcılığı
Kapalıçarşı’da yeni operasyon... 340 milyon TL’lik suç gelirine el koyuldu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı merkezli ‘kara para’ soruşturması devam ediyor.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında, ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçundan gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın tespitlerine göre forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuldu. Elde edilen paralar kripto şirketlerine aktarılıp yurtdışına çıkarıldı.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el koyuldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kara Para Operasyonu#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Forex Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!