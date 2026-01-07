Kapalıçarşı’da yeni operasyon... 340 milyon TL’lik suç gelirine el koyuldu

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında, ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçundan gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın tespitlerine göre forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuldu. Elde edilen paralar kripto şirketlerine aktarılıp yurtdışına çıkarıldı.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el koyuldu.